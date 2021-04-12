Yer, Konya Ereğli - Karaman yolu... Nisan ayında aniden bastıran kar, göçmen kuşları vurdu. Soğuktan etkilenen ve aç kalan "Bozkır Toygarları" otoyola indi.

Kuş gözlemcisi ve yaban hayat uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu da yaşananları görüntüledi.

Yoğurtçuoğlu, donmak üzere olan kuşları kurtarmaya çalıştı. Otomobiline alıp ısınmalarına sağladı. Çekimlerini sosyal medyada paylaştı.

11 kuşu kurtardı

Sürünün yardımına koşan yaban hayatı uzmanı, 11 kuşu aracına aldı. Bölgeden geçen sürücüleri de hız yapmamaları konusunda sosyal medyadan uyardı.

Yoğurtçuoğlu, sürücülerden göçmen kuşlar için yol kenarına yiyecek bırakmalarını da istedi.

Otoyola inen bazı kuşlar ezilerek telef oldu

Kuşların hepsi bu kadar şanslı değildi. Sürücülerin dikkat etmedi bazı göçmen türler yolda ezilerek telef oldu. Bunlar arasında göz alıcı renkleri ve tüyleriyle ibibikler de vardı.

Emin Yoğurtçuoğlu, kurtarmaya başardığı kuşları, kar olmayan güneşli bir bölgede doğaya saldı.