Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamaya rağmen eğlence düzenleyen grup “canlı yayın” yapınca yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde toplanarak, eğlence düzenleyen 11 kişi, sosyal medyadan canlı yayın yapınca polis ekiplerince yakalandı. 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza kesildi.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'ndeki iş hanında ofisi bulunan V.E., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 10 arkadaşını davet ederek, eğlence düzenledi.
Bağlama çalıp, türkü söyleyerek, alkol alan 11 kişi, sosyal medyadan da canlı yayın yaptı. Yayını izleyen polis ekipleri, V.E.’nin ofisinin adresini belirleyip, baskın düzenledi.
Ofisteki eğlencede yer alan V.E. dahil 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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