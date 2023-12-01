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Türkiye
AA 01.12.2023 15:07

Silahıyla eski kız arkadaşının evine gitti, KADES sayesinde yakalandı

Kocaeli'nin İzmir ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşının eve geldiğini fark eden genç kadın, KADES'ten yardım talep etti. Bölgeye giden jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Silahıyla eski kız arkadaşının evine gitti, KADES sayesinde yakalandı

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan K.Y. (26), eski erkek arkadaşı Ç.C'nin (27) evine geldiğini fark etmesi üzerine telefonundan KADES uygulamasıyla yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ç.C'yi ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Şüpheli Ç.C'nin üst aramasında, tabanca, bu silaha ait şarjör, 3 fişek ve kart şeklinde bıçak ele geçirildi.

Hakkında verilen önleyici tedbir kararını ihlal eden şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Mağdur K.Y'nin daha önce KADES uygulaması konusunda jandarma ekiplerinden eğitim aldığı öğrenildi.

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KADES Kocaeli
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