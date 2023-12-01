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Türkiye
AA 01.12.2023 14:46

Yabancıların 'usulsüz evlilik' yoluyla vatandaş olmasını sağlamışlar

İstanbul’da yabancı uyruklu kişilerin sahte evliliklerle Türk vatandaşlığına geçmesini sağlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında nikah memurlarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancıların 'usulsüz evlilik' yoluyla vatandaş olmasını sağlamışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu bazı şüphelilerin, yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Türk vatandaşlarıyla evlendirerek, vatandaşlık ve ikamet izni almalarını sağladıklarını ve bu şekilde yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, aralarında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlar, tercümanlar ve bu işlemleri organize ettiği belirtilen şüphelilerin de bulunduğu 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, usulsüz düzenlendiği değerlendirilen aile, öğrenci, uzun ve kısa dönem ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 euro, 1440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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