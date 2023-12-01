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Türkiye
AA 01.12.2023 14:37

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ve Ege'nin kuzeyi için yarın kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Kuzey Ege'de ise rüzgar, yarın saat 08.00'den itibaren güneyinin açıkları ve kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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