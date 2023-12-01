Kastamonu’da karaya oturan gemideki 50 ton yakıt tahliye ediliyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da etkili olan fırtına sebebiyle, Kamerun bayraklı “Vamos” isimli gemi sürüklenerek karaya oturdu. Limanda yük boşalttıktan sonra karaya oturan gemideki mahsur kalan 2’si Türk 11 mürettebat ise AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gemiden tahliye edilmişti.

Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesi ve denizdeki dalga seviyesinin de normale dönmesinin ardından “Vamos” isimli gemide yakıt tahliyesi başlatıldı. İnebolu Liman Başkanlığı ve İnebolu Gümrük Müdürlüğü gözetiminde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, gemide bulunan yaklaşık 50 ton yakıt tahliye ediliyor.

Gemideki yakıt hortumlarla sahilde bekleyen tankerlere aktarılıyor. Gemideki yakıtın tahliyesinin ardından alt bölümünde yırtık olup olmadığı kontrol edilecek.

Yırtık olmaması durumunda geminin Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki tersaneye götürülerek gerekli onarımlarının yapılacağı öğrenildi. Yırtık tespit edilmesi durumunda ise İnebolu Limanı’nda bulunan tersanede onarımı sağlanacak.