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Türkiye
AA 01.12.2023 13:10

Ağrı'da kamyonetle çarpışan servisteki 20 öğrenci yaralandı

Ağrı'da servisi minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı.

Ağrı'da kamyonetle çarpışan servisteki 20 öğrenci yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lise öğrencilerini taşıyan U.T. idaresindeki servis minibüsü, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P. idaresindeki kamyonetle çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden Berfin Y. ile Alihan Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek hastaneye gelerek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ve hastane başhekimi Adem Arslan'dan öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Koç, acil serviste tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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