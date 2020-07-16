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Siirt'teki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit oldu
Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personeli müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.
Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu.
Etiketler: Siirt terör operasyonu siirt pervariSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 03:59
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