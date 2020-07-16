Haber Giriş: Kaynak: AA
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter hesabı üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 00:44
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