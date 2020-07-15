Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belli sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

Erciyes Anadolu Holding tarafından dokunan 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler ile holding çalışanları tarafından stadın çimlerinde açıldı.