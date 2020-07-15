Haber Giriş: Kaynak: AA
Stadyumda dev Türk bayrağı açıldı
Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadir Has Stadyumu'nda, 45 metre genişliğinde ve 67,5 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belli sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda "Bayrak Töreni" düzenlendi.
Erciyes Anadolu Holding tarafından dokunan 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler ile holding çalışanları tarafından stadın çimlerinde açıldı.
Etiketler: Kadir Has Stadyumu dev türk bayrağıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 00:10
Sıradaki Haber
İstanbul'da 251 şehit için 251 hatim indirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz