Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuleli'de 15 Temmuz gösterisi düzenlendi
[Fotoğraf: İletişim Başkanlığı]
15 Temmuz Destanı, Kuleli'nin duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisiyle ve İstanbul Boğazı'nda İHA'larla bir kez daha anlatıldı.
15 Temmuz Destanı'nı anlatmak için bu kez farklı bir yöntem kullanıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından duyurduğu gösteri, Kuleli Yerleşkesi'nde düzenlendi.
Kuleli’nin duvarlarında üç boyutlu ışıklarla 15 Temmuz gösterisi düzenleniyor. https://t.co/iG59VHBN3B— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020
Önce, Kuleli'nin duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Ardından, İstanbul Boğazı'nda İHA'larla 15 Temmuz Destanı bir kez daha anlatıldı.
İstanbul Boğazı’nda İHA’larla 15 Temmuz gösterisi düzenleniyor. https://t.co/8w8vZMWOjk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020
Etiketler: üç boyutlu ışıklar Kuleli'de 15 Temmuz gösterisiSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:05
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