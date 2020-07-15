Konya'da park halinde bulunan 42 BKH 79 plakalı otomobilinin yanına gelerek aracına binen 60 yaşındaki İsmail D., iddiaya göre, anahtarı çevirince patlama yaşandı.

Patlamayla birlikte araç yanmaya başlarken, otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İkinci patlama yaşandı

Olay yerine gelen polislerin çevredekileri uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda ikinci patlama meydana geldi.

Patlama anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, patlamalar çevredeki vatandaşlar arasında da korku ve paniğe yol açtı.

[Fotoğraf: İHA]

Araçta çıkan yangın kenardaki ağaçlara da sıçrarken, adrese gelen itfaiye ekipleri yapılan müdahalenin ardında alevleri söndürdü.

Yapılan incelemede, yaşanan patlamanın otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünden kaynaklandığı, tüpten sızan gazın sıkışarak sıcak hava ve aracın çalıştırılmasıyla patlamaya neden olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.