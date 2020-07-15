Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de makilik alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangında, 2 hektar alan zarar gördü.
Ezine ilçesi Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA ]
Etiketler: makilik alanda yangın çanakkale ezineSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:28
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