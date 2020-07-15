Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'daki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dekarlık alan zarar gördü.
Sazlı Mahallesi'nin üst kesimlerinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 20 arazöz yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 50 yangın söndürme işçisi de müdahale etti.
Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangında, 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: aydın haber aydın orman yangınıSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:41
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