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Boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi kurtarıldı.
Keşap ilçesinin Düzköy sahil kesiminde aynı aileden 7 kişi serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aile fertleri, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Giresun'daki hastanelere kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: can kurtaran boğulma tehlikesi giresun haber keşapSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11
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