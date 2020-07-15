Kaza, Bayrampaşa TEM Otoyolu Aksaray istikameti Sağmalcılar viyadüğünde meydana geldi.

Hayrettin Tuna'nın kullandığı pikap, sağ şeritten ilerleyen İhsan Muslu'nun kullandığı kamyonete çarptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sol şeritte ilerleyen Ramazan Selçuk kontrolündeki otomobile ççarparak devrildi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"Denge bozulunca kamyonet yattı"

Devrilen Kamyonetin sürücüsü İhsan Muslu, "Ben orta şeritten normal hızımda geliyordum. Diğer araç sağ taraftan makas atarak geldi. Sağımdan önüme girerken çarptı bana. Bana çarpınca dengem bozuldu, araç yan yattı. Dönerek geldim bariyere vurdum. Diğer araç da en sol şeritteydi, pikap bana vurunca ister istemez ben de ona çarptım. Denge bozulunca kamyonet yattı. Bizde yaralı yok diğer araçlarda varmış kontrol amaçlı hastaneye götürmüşler" dedi.