Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 40 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik bottaki benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Yardım bekleyen 40 sığınmacı, kıyıya getirildi.
Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından benzin bidonları alınarak Türk kara sularına itildiği öğrenildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Yunanistan sığınmacı izmir haberSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:20
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