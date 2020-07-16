Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaralı dağcının imdadına askeri helikopter yetişti
[Fotoğraf: AA]
Kaçkar Dağı'na tırmanırken düşen ve yaralanan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı. Dağcı, Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü sınırındaki Kaçkar Dağı'na tırmanan 9 kişilik ekipte yer alan 58 yaşındaki Mehmet Birlik, Dilberdüzü mevkisinde düşerek yaralandı. Yürümekte zorluk çeken Birlik için AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım talep edildi.
AFAD yetkilileriyle yapılan ilk değerlendirmede, ambulans helikopterin inişine müsait alan olmadığının anlaşılması üzerine bölgeye Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığından Skorsky helikopter gönderildi.
Birlik, Skorsky helikopterle bulunduğu yerden alınarak, önce Yusufeli İlçe Stadyumu'na, oradan da ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: yaralı dağcı kaçkar dağı askeri helikopterSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 00:12
Sıradaki Haber
Stadyumda dev Türk bayrağı açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz