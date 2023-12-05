Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.12.2023 18:35

Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkiinde İslam İverendi'nin kullandığı 3 tır, Müslüm Öztoprak idaresindeki hafif ticari araç ve Mezher Yıldırım'ın yönetimindeki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücü İverendi öldü, sürücüler Öztoprak ve Yıldırım ile hafif ticari araçtaki Faruk Öztoprak yaralandı.

Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Müslüm ve Faruk Öztoprak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı, Yıldırım ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yaralılardan Müslüm Öztoprak, hastanede müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Siirt Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:23
Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarını şiddetle kınadı
19:09
İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a girdiğini ileri sürdü
19:23
MSB: 3 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu
18:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İİT üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi toplam ticaretimizin yüzde 19'unu oluşturuyor
18:20
Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin bahçesi "İstanbul Lalesi" ile renklenecek
18:12
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti
Bilecikli kadınlar Trabzon hurmasını katma değere dönüştürerek satıyor
Bilecikli kadınlar Trabzon hurmasını katma değere dönüştürerek satıyor
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ