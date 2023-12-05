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Türkiye
AA 05.12.2023 15:36

Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edremit Körfezi'nde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) saat 16.00 itibarıyla sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Sağanak Malatya Elazığ Tunceli Kahramanmaraş İzmir Aydın Muğla Çanakkale
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