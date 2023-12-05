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Türkiye
AA 05.12.2023 15:04

3 il için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

3 il için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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