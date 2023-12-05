Aynı kamyonete iki kez çarptı: 2 kişi yaralandı

Çayırlar Mahallesi'nde Esmanur Ağlı yönetimindeki cip yol kenarında park halindeki kamyonete çaptı. Marketten çıkan iki kişi kamyonette hasar olup olmadığına baktı.
Panik yapan Esmanur Ağlı, geri gelip yeniden aynı kamyonete ve aracın önündeki iki kişiye çarptı. Berat B., kamyonetle otomobil arasında sıkıştı.
Ağlı'nın aracı geriye almasıyla Berat B. sıkıştığı yerden kurtuldu.
Hafif yaralanan Berat B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.