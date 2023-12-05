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Türkiye
DHA 05.12.2023 14:35

Aynı kamyonete iki kez çarptı: 2 kişi yaralandı

Bartın'da bir sürücü yol kenarındaki kamyonete çarptı. Hasar olup olmadığını kontrol etmek için kamyonetin yanına gelen iki kişi, sürücünün aynı kamyonete ikinci kez çarpmasıyla hafif yaralandı.

Çayırlar Mahallesi'nde Esmanur Ağlı yönetimindeki cip yol kenarında park halindeki kamyonete çaptı. Marketten çıkan iki kişi kamyonette hasar olup olmadığına baktı.

Panik yapan Esmanur Ağlı, geri gelip yeniden aynı kamyonete ve aracın önündeki iki kişiye çarptı. Berat B., kamyonetle otomobil arasında sıkıştı.

Ağlı'nın aracı geriye almasıyla Berat B. sıkıştığı yerden kurtuldu.

Hafif yaralanan Berat B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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