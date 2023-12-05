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Türkiye
AA 05.12.2023 14:15

Yurdun doğu kesimlerine kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerine kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında da kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi, Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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