Eve geç gelen kocasını bıçakladı

Olay, Manavgat’a bağlı Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Özkan (29) akşam eve geç geldiğini iddia ettiği eşi Osman Özkan (61) ile tartıştı. Tartışma sırasında Fatma Özkan, kocasını göğsünün sol tarafından bıçakladı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Osman Özkan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince gözaltına alınan Fatma Özkan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.