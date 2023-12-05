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Türkiye
TRT Haber 05.12.2023 17:20

Van semalarında mercek bulutu oluştu

Van semalarında oluşan çok katmanlı mercek bulutu böyle görüntülendi.

Van'da bulutların içinde oluşan çok katmanlı mercek bulutları Erçek Gölü semalarında kaydedildi.

Bulutların arasında tek bir noktada duran ve yaklaşık 45 dakika kendi etrafında dönen mercek bulut kümesi güzel görüntüler oluşturdu.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
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