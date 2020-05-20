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Siirt'te teröristlerin kullandığı silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tünekpınarı köyü Gabar kırsalında 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği anımsatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı, yakın hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, ekiplerce bölgede arama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, aramalarda, piyade tüfeği ve 5 şarjör, 2 muhtelif silah parçası, dürbün, lazermetre cihazı, 125 fişek, 2 çift ayakkabı ve teröristlere ait örgütsel doküman bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: terör örgütü Siirt PKK operasyonSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42
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