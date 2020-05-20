Bayram öncesi alışveriş yapmak isteyenler yine İstiklal Caddesi'nde kalabalık görüntüler oluşturdu.

Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların kalabalığı şaşırttı.