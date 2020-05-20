Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi bugün daha da kalabalık
[Fotoğraf: DHA]
İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.
Bayram öncesi alışveriş yapmak isteyenler yine İstiklal Caddesi'nde kalabalık görüntüler oluşturdu.
Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.
İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların kalabalığı şaşırttı.
Etiketler: koronavirüs kalabalık İstiklal CaddesiSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:54
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