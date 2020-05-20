Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada salgın sürecinde yaşanan elverişsiz şartlara rağmen, izolasyon ve kişisel koruyucu tedbirleri azami şekilde uygulayarak 13 ilde 48 kooperatifiyle üretim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 1 milyon 900 bin dekar alanda yağlık ayçiçek ekimlerinin çok büyük oranda tamamlandığı aktarıldı.

"400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması bekleniyor"

Üretim için kısa vadeli 191 milyon lira uzun vadeli 228 milyon lira olmak üzere toplamda 419 milyon lira kredi sağlandığı vurgulandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"1,9 milyon dekar alandan 400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması beklenmekte olup bu üretim büyüklüğü çerçevesinde ortaklarımızın Birliğimize rekolte beyannamesi ile üretimini taahhüt ettiği ayçiçeğinin tamamına alım garantisi verilmek suretiyle çok önemli bir kamusal görev de ifa edilmektedir."