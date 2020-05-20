Haber Giriş: Kaynak: AA
Çalınan çiniler 5 yıl sonra tarihi camiye teslim edildi
[Fotoğraf: DHA]
Üsküdar Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı belirlenen ve geçen hafta düzenlenen operasyonda ele geçirilen 21 çini camiye teslim edildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta Şişli'deki bir sanatevine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 78 parça tarihi eserden 21 çininin 2015 yılında Üsküdar Kaptanpaşa Camii'nden çalındığı tespit edildi.
Polis, 21 çiniyi cami yetkililerine teslim etti.
[Fotoğraf: DHA]
Üsküdar Kaptanpaşa Camii'nin 1499 yılında inşa edildiği, söz konusu çinilerin 18. yüzyılın nadide işçilikli Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu öğrenildi.
Etiketler: Üsküdar Kaptanpaşa Camii tarihi çini kaçakçılıkSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:17
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