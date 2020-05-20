Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini sınırlarında barındıran Balıkesir'in plajlarında sezon hazırlıkları başlatıldı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında yaklaşan yaz sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için çalışmalara başlayan ekipler, öncelikle kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmaları yürütüyor.