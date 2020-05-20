Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir sahillerinde temizlik başladı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerde kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmaları yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini sınırlarında barındıran Balıkesir'in plajlarında sezon hazırlıkları başlatıldı.
COVID-19 tedbirleri kapsamında yaklaşan yaz sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için çalışmalara başlayan ekipler, öncelikle kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmaları yürütüyor.
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