Haber Giriş: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan tır tren yoluna girdi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da kontrolünü kaybeden hafriyat tırı tren yolundaki raylara girdi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tren seferlerinde aksama meydana geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkarak tren yoluna giren hafriyat tırının sürücüsü yaralandı.
Hafriyat tırı, Manisa Doğu Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şarampolü geçen tır, tren yolunda durdu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince tırın kabininden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri bölgede önlem alırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle, tren seferlerinde aksama meydana geldi.
Etiketler: manisa haber ManisaSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:06
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