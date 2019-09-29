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Siirt'te terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu29 Eylül 2019 Pazar 20:09 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 20:15
Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle, Siirt’te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör operasyonları Siirt