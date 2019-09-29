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Siirt kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi29 Eylül 2019 Pazar 01:46 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 13:02
Siirt Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütlerine operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde Siirt Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
1 terörist daha etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince sürdürülen operasyon kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 3'e yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
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