İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edildi mi, edilmedi mi? Toplantı dün sabah yapıldı. Hemen ardından başlayan tartışma bugüne kadar uzadı.

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden, İmamoğlu'nun davet edilmediğine dair iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz herkesi toplantıya davet ettik

Cevap Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren devet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir." dedi.

Oktay, "Sabah da davet edildi. Ama sonrasında bakıyoruz sosyal medyada başka şeyler geziyor. Bu kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değildir." diye konuştu.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tepki göstere Oktay, "Burada siyaset yapmıyoruz" dedi.

"İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızı kaybedecek olursak affetmeyiz" diye konuşan Oktay, "Olmayan bir şeyi var gibi göstermek bizim çalışma prensiplerimize asla ve asla uygun değildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlara sesleniyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Genel sekreter yardımcımız toplantıya katıldı

Oktay'ın cevabının ardından gözler İmamoğlu'na çevrildi. Toplantıya davet edilip edilmediği soruldu. İmamoğlu, davet edilip edilmediğine dair soruya cevap vermekten kaçındı. "Bugünkü programda genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada" demekle yetindi.

Semih Yalçın: CHP menfaatçi politikalardan vazgeçmeli

Tartışmaya bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı. Yazılı bir açıklama yapan Yalçın, İmamoğlu'nu eleştirdi. ''CHP'nin bu menfaatçi politikaları, devlet hizmetlerini sekteye uğratmaktan, İstanbul'a zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Haber