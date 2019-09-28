Bir yandan başarılı operasyonlar. Diğer yandan ikna çalışmaları. Terör örgütü PKK'daki çözülme hızlandı. 2016'dan bu yana 526 terörist örgütten kaçarak Türk adaletine teslim oldu. Örgüte katılım da azaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'da şu ana kadar 177 kişi ikna yöntemi ile dağdan geldi. 2014'te örgüte katılım 5 bin 556 kişiydi. 2019'da 87'ye kadar geriledi. Benim devletimin gücü, caydırıcılığı, ailelerle birlikte PKK'nın örgüte katılım gücünü geçmiş." dedi.

Sabah gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütünden kopuşun arttığına dikkat çekti.Terör örgütünde yaşanan paniği anlattı.

Çocukları dağda bulunan bin 367 aile görüşüldüğünü bunların içinde yurt dışında olanların da bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Hazırlıklı timlerimiz aile ile irtibat kuruyorlar. Aileler ile dağdaki çocuklar arasında iletişim oluyordu, üç beş ay öncesine kadar. Örgüt, aileler ile konuşunca ikna oluyorlar diye yasak koydu, çözülmesinler diye. Buna rağmen dağdan gelenler var." ifadelerini kullandı.

PKK son 5 yılda 2 bin 270 çocuğu ailelerinden kopararak dağa kaçırdı. Bakan Soylu, HDP binası önündeki evlat nöbetini, "Anneler artık yeter diyor" sözleriyle değerlendirdi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

Diyarbakır anneleri Türkiye'nin uzun yıllardır ortaya koyduğu terörle mücadele dönemindeki en büyük çığlıktır. Sadece kendi evlatları için değil. Diyarbakır'daki annelerin cesareti, duruşları, çağrıları tüm Türkiye ve coğrafyamız için bir çığlıkdır. 'Artık yeter' diyorlar yaşadığımız her şey için.

Kaynak: TRT Haber