CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Anayasayı yazacak komitenin Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz" dedi.

CHP Lideri, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'de sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını da söyledi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

Suriye anayasasına yazacak bir anayasa komitesinin nihayet oluşturulmasını not ediyor ve yeni anayasanın Suriye'nin demokratikleşmesini sağlamasını ve Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz. İdlib'de el-Kaide ve türevleri örgütlere mensup on binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir. İdlib'de gözetleme noktalarındaki askerlerimizin can güvenliği hepimizin ortak kaygısıdır. Türkiye'nin kendi güvenliği sağlamak amacıyla Suriye toprakları üzerinde sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz. Ancak terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız.

Kaynak: TRT Haber