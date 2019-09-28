Dünya
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de toplanacak28 Eylül 2019 Cumartesi 00:51 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 01:08
Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacağı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Cenevre suriye anayasa komitesi BM