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TÜBİTAK: Güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz27 Eylül 2019 Cuma 18:34 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 19:05
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz." denildi.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1999’a kadar depremle ilgili 45 proje, son 17 yılda ise 217 proje desteklendi. 2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002’den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır."
Kaynak: AA