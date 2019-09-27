Hulusi Akar’ı komutanlığa gelişinde Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Akar, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı binasına geçerek ziyaret defterini imzaladı.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Özel Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Erbakan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki personelle bir araya geldi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA