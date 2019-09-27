CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerde yapılacak olan performans analizini "Çalışmalarımız bitti. Öncelikle saha araştırma başkan memnuniyeti, vatandaş düşüncelerini ele alan çalışmalar ekim başından itibaren başlayacak." sözleri ile dile getirdi.

Vaatlerin yerine getirilip getirilmediğine bakılacak. Seçmen memnuniyeti araştırılacak. CHP, yerel seçimde kazandığı belediyelerin performansını ölçecek. Sahada yapılacak analizler ile 6 aylık performans mercek altına alınacak, tespitler ortaya konulacak. Çıkacak sonuçlara göre belediyelerin eksik ya da yanlış uygulamaları belirlenecek.

Belediyelerin projelere aktardığı kaynaklar değerlendirilecek

11 büyükşehir, 10 il başta olmak üzere 251 belediyenin çalışması yakından takip edilecek. Hangi belediyenin hangi yatırıma ne kadar kaynak aktardığına bakılacak.

Başarılı belediyelerin uygulamaları örnek gösterilecek. Hizmetlerin seçmene yansıması dikkate alınacak.

Çalışmanın sonuçları kasım ayında belediye başkanları ile paylaşılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

"Seçimlerde belli vaatlerde bulundular. Kaçını gerçekleştirdiklerini başladıklarını veya projelendirdiklerin tespitini yapmış olacağız. Çağrı merkeziyle vatandaşların şikayetlerini de alıyoruz. Bunları sınırlandırıyoruz bunları da mutlaka da değerlendireceğiz."

Yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak sonuçlar, kasım ayında yapılacak belediye başkanları toplantısında paylaşılacak.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Sinan Kement