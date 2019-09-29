Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.

Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA vurularak düşürüldü. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/ukfOEHqNKs pic.twitter.com/wQ5LNjHoQH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2019

Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." denildi.

[Türk Hava Sahasını ihlal eden İHA, F-16'lar tarafından vurularak düşürüldü. Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber