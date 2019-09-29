Hava sahamızı ihlal eden İHA düşürüldü29 Eylül 2019 Pazar 18:45 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 19:02
Suriye sınırında Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA, iki adet F-16 uçağıyla vurularak düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.
Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA vurularak düşürüldü. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/ukfOEHqNKs pic.twitter.com/wQ5LNjHoQH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2019
Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." denildi.
Kaynak: TRT Haber