Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde, Orhan Akar'ın kullandığı köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki Rıdvan Bulat yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezinde nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Yaralılardan Hacı Akbudak, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA