Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 22 kişi yaralanmış, 7 bina tamamen yıkılmış, 278 yapıda hasar tespit edilmişti.

Kaynak: AA