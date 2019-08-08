Kayseri'de Oymaağaç Kurban Pazarına gelen Mustafa Ceviz beğendiği kurbanlık için besici Orhan Kaya ile pazarlığa başladı.

İkili fiyat konusunda anlaşamayınca orta yolu bulmak için diğer besiciler devreye girdi. Çetin geçen pazarlık sırasında Mustafa Ceviz elinde bir acı hissetti. Elindeki ağrı geçmeyince hastaneye giden Çeviz'in çekilen röntgeninde parmaklarında kırık olduğu tespit edildi ve alçıya alındı.

İstemeyerek de olsa müşterisinin elini kıran besici Orhan Kaya, hastanede ziyaret etiği müşterisinden özür diledi. Daha sonra kurbanlık fiyatında indirim yaparak müşterisinin gönlünü aldı.

Kaya, sık sık telefonla görüşüp Ceviz'in sağlık durumu hakkında bilgi almayı da ihmal etmedi.

Haber: Necmettin Çuhadaroğlu