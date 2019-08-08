Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durumun detayları canlı bağlantılarla @trthaber'de. https://t.co/MMYEwGjgWG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2019

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"Herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Tahir Akgün aktardı.https://t.co/k0o02ghqSU pic.twitter.com/1guNCedMI3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2019

"Hasar tespit çalışmalarına başlandı"

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Denizli Valisi Hasan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Kızılay ekipleri sahaya doğru harekete geçti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Denizli’deki depremin ardından, İzmir Bölge Afet ve Denizli Kızılay Şube ekiplerinin sahaya doğru harekete geçtiklerini söyledi. Kınık, depremin yüzeye yakın gerçekleştiği için şiddetli hissedildiğini söyledi. Ege’deki depremlerin sık sık ve uzun artçılar oluşturduğunu vurgulayan Kınık, "O nedenle vatandaşlarımız çatlak binalara girmesinler, Afad ve Valilikten gelecek talimatlara uysunlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Karahan'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

Kaynak: TRT Haber/AA