Türkiye
Jandarmadan nostaljik motorize birlikleri paylaşımı
08 Ağustos 2019 Perşembe 14:10 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:28
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, 1974 yılındaki motorize ekiplerinin çalışmalarını içeren nostaljik fotoğraflar paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya sitesi Twitter'dan, 1974 yılında motorize birliklerinin çalışmalarını belgeleyen fotoğraflar paylaştı.
Nostaljik karelerde, jandarma personelinin sepetli motosikletlerle eğitim yaptığı görüldü. Jandarmanın bu paylaşımı motosiklet severlerin yüzünü güldürü.
Kaynak: İHA
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