Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA