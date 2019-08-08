Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışması sonucu, Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'ndeki bir çiftlikte uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin narkotik dedektör köpeği "Rüzgar"ı da kullanarak çiftliğe düzenlediği operasyonda, bidonlara konularak toprağa gömülmüş halde 313 bin 740 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, sahte 375 adet 100 dolar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 38 fişeğin yanı sıra çiftlik içerisindeki ikamette yapılan aramada 1 hassas terazi ve naylon paketleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA