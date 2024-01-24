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Türkiye
DHA 24.01.2024 13:40

Siirt'te karda mahsur 6 araçtaki 15 kişi kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan biri yolcu minibüsü, 6 araçtaki 15 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Siirt'te karda mahsur 6 araçtaki 15 kişi kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Pervari ilçesinde Geçittepe grup köy yolu, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Biri yolcu minibüsü, 6 araçtaki toplam 15 kişi yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.

Bölgede yağışın devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Geçittepe grup köy yolunda çalışmaların sürdüğünü, yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarında zincir bulundurulması gerektiğini söyledi. 

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