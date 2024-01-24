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Türkiye
AA 24.01.2024 13:33

Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuklarına kavuştu

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Evladını terör örgütünün pençesinden kurtaran aile sayısı 49'a yükseldi.

Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuklarına kavuştu
[Fotograf: AA]

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları sonucunda 17 yaşındayken 2013'te dağa kaçırılan Z.C'nin 23 Ocak 2024'te Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Z.C, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, 11 yıl sonra annesi H.C. ve diğer yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 373'üncü aile olarak katılan Z.C'nin annesi, erkek kardeşi ve amcası yıllar sonra kavuştukları Z.C'ye sarılıp gözyaşı döktü.

Anne H.C, kızının 17 yaşındayken okula gittiği sırada kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızımı kandırıp götürmüşlerdi. Allah razı olsun devletimizden" dedi.

Z.C. ise İl Jandarma Komutanlığa teşekkür ederek, "Yardımcı oldular ve beni ailemle buluşturdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Annem ve kardeşlerimi çok özlemiştim." ifadelerini kullandı.

Bu ailenin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 49'a yükseldi.

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